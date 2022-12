Michel Vorm in Een Berg Sport: 'Nederland wordt geen wereldkampioen'

Toch snapt Vorm wel dat Louis van Gaal uitstraalt dat Nederland wereldkampioen kan worden. "Hij gelóóft het echt. En als de trainer dat uitstraalt, neem je als team die energie over." Vorm werkte in 2010 onder Bert van Marwijk en het vier later te maken met Louis van Gaal. "Van Gaal is meer met de hele selectie bezig. Onder Van Marwijk was er een bubbel van 12, 13 man." Op de vraag wie voor hem als speler een fijnere coach was, antwoordt Vorm dan ook zonder aarzelen: "Van Gaal! Jullie zien alleen hoe hij in de media overkomt, maar hij is altijd bezig met balans. Hij haalt de familie erbij, waardoor je even geen voetbal aan je hoofd hebt. Het totale mensprincipe. Hij is daar heel goed in."