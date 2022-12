Duur puntverlies voor GVVV, DOVO speelt gelijk

Veenendaal - In de derde divisie A heeft GVVV punten verspeelt in de titelstrijd. De Veenendalers gingen met 2-5 onderuit tegen Barendrecht. In dezelfde competitie speelde DOVO met 0-0 gelijk tegen Ter Leede. Sportlust'46 kwam niet in actie omdat er bij tegenstander RKAV Volendam deze week een jeugdlid door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.