Winst voor tiental DHSC na ontslag Testa la Muta: 'Nieuwe start gemaakt'

Verdiend of niet, DHSC nam de drie punten mee uit Barneveld. Een welkome overwinning nadat de Utrechters drie van de laatste vier wedstrijden hadden verloren en waren afgezakt naar de vijfde plaats in de vierde divisie B. De ploeg staat nu op 26 punten uit 14 duels in de subtop. De achterstand op koploper Eemdijk is 10 punten.