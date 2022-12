IJsselmeervogels verliest bij debuut interim-coach Weggemans: 'Kan alleen maar beter'

Na rust opende Quick Boys de score. Het was, hoe kan het ook anders, Van den Meiracker die in de 57e minuut de 1-0 binnenkopte in de verre hoek. Klachten van de Vogels over een hoofdblessure werden weggewoven door de scheidsrechter. De thuisploeg had na rust meer elan in het spel en dat leidde ook tot de 2-0 van Youssef el Kachati, die doelman Maarten List omspeelde en kon scoren.