Willem Romp toch een jaar langer bij Eemdijk: 'Er gebeuren heel veel mooie dingen'

Afgelopen week kwam er toch interesse voor de Eemdijk-coach. Welke club dat was, wil Romp niet zeggen. "Vorige week was er nog niets, maar de week erop kwam er wel wat vraag. Maar ik ben dinsdag in gesprek gegaan met de club en donderdag is er een klap op gegeven. Ik teken bij omdat ik mij goed voel, als er tussentijds iets komt, dan is dat jammer", concludeert hij.