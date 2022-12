Hercules beloont zichzelf niet en speelt gelijk: 'Onvoorstelbaar dat je deze niet wint'

Meerdere clubs hebben naar verluidt interesse in Van der Kooij. Onder andere Hoogland zou de oefenmeester willen vastleggen als coach. "Dat is natuurlijk fijn, daar werk je hard genoeg voor. Het is nog fijner dat Hercules en ik in gesprek gaan. We hebben de intentie uitgesproken om met elkaar door te gaan. We moeten alleen nog afspraken maken over allerlei randvoorwaarden. Ik verwacht dat er binnen een week duidelijkheid is, het kan nog twee kanten op, maar ik kan mij niet voorstellen dat we er niet uitkomen."