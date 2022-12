Kampong verliest bij Venray en raakt koppositie kwijt: 'Ondermaats', zege Hoogland

Marc Visser, speler Kampong, zag dat het er niet echt meer in zat na de vroege tegengoal. "Het was een typische gevalletje van de bal gaat er vandaag niet in voor ons. Wat we ook probeerden, de bal ging er net niet in. Maar wij presteerden vandaag ondermaats. Normaal gesproken klappen we met onze energie over zulke felle tegenstanders als Venray heen. Vandaag lukte dat niet."