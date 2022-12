Opnieuw World Cup zege schaatser Van de Bunt

Lopik - Stijn van de Bunt is dit seizoen een klasse apart bij de junioren op de 3 kilometer. De 18-jarige Lopikker won dit weekend in het Finse Seinäjoki al zijn twee World Cup van dit seizoen. Met zijn tijd van 3.59'12" bleef hij de nummer 2, Emil Pedersen Matre uit Noorwegen, 3,5 seconde voor. Manuel Taibo uit Spanje, die derde werd, had zelfs bijna 7 seconden achterstand op Van de Bunt.