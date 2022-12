Hoogland-voorzitter Terschegget weet niets van 'flirt' met Van der Kooij

Want bij Hoogland staat op dit moment Dick Kooijman aan het roer, en over zijn toekomst heeft de club nog geen besluit genomen. "Wij gaan in de winterstop op trainingskamp in Portugal, en dan gaan we om de tafel over komend seizoen", stelt Terschegget. "Dat doen we al jaren zo. Dus praten over eventuele opvolging van Dick is helemaal niet aan de orde."