IJsselmeervogels beste Utrechtse voetbalclub, zegt 'De Voetbaltrainer'

Als er alleen naar de prestaties van jeugdteams wordt gekeken, is Hercules landelijk gezien de beste club uit Utrecht, op de zevende plaats. IJsselmeervogels is daar de nummer 2 (17e). De verrassende nummer 3 uit provincie is het Vleutense PVCV. Het eerste elftal speelt 'slechts' in de 2e klasse, maar de jeugd doet het zo goed dat de club in dat klassement de 21e club van Nederland is.