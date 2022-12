Door de Lens van Ankie: 'Voetbal is tien uur in de TGV zitten, op weg naar de finale'

Provincie Utrecht - Misschien iets over het WK? Ik weet het niet. Wat moet ik schrijven over een evenement, een sport, waar alles al zo’n beetje over is gezegd. Voetbal is warme jeugdherinneringen aan spelen op straat met alle buurkinderen. Zomer en winter, weer of geen weer, elk vrij uurtje was ik buiten te vinden. Met klinkers of takken fabriceren en we doelpalen. Om de beurt kiezen we een team. Van voetballen breng ik weinig terecht, maar de bal uit het doel houden dat lukt aardig met mijn lange armen. Keeper zijn, vind ik stoer.