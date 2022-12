Ramselaar verlengt ondanks blessure contract bij FC Utrecht

"In de eindfase van het afgelopen seizoen raakte Bart geblesseerd. Dat was op dat moment natuurlijk een enorme domper voor zowel hem als FC Utrecht. Professioneel als hij is, zette Bart al snel de knop om en richtte hij zich op het maken van zijn rentree. Die komt inmiddels steeds dichterbij. Als geen ander kennen we in Utrecht de kwaliteiten van Bart en wij hebben er het volste vertrouwen in dat hij die weer gaat tonen zodra hij volledig hersteld is", aldus technisch directeur Jordy Zuidam.