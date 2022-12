Haak hengelt bij nieuwe ploeg Budding binnen

"Wat we heel belangrijk vinden, is dat we renners in de ploeg hebben die als e´e´ngeheel kunnen samenwerken. Tegelijk hebben we mensen nodig die een voelbare passie voor de sport hebben en die deze passie op anderen kunnen overbrengen. Dat geldt niet alleen voor de renners, maar voor de complete staf. En daar zijn we volgens mij bijzonder goed in geslaagd”, laat Haak in het persbericht weten.