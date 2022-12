DOVO langer door met Lulinho Martins

De TC van DOVO laat in een persbericht weten dat er veel vertrouwen is in elkaar. "Vorig seizoen duurde het relatief lang voordat we verlenging met elkaar overeenkwamen. Dit keer is er echter geen sprake van enige twijfel, aan beide kanten niet. Lulinho heeft het enorm naar zijn zin bij DOVO en geniet het vertrouwen van de staf en het team. Zijn snelheid en traptechniek vormen samen een belangrijk wapen in ons aanvalsspel. Wij zijn ervan overtuigd dat we daar nog veel plezier aan gaan beleven."