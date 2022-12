Ex-Vogel El Azzouti naar Spakenburg, ook Suleiman en Kleijweg vastgelegd

Kleijweg (24) komt eveneens over van een club uit de tweede divisie. Hij verlaat Excelsior Maassluis. 'Vanaf het begin had ik al een goed gevoel over de club. Toen ik in het betaalde voetbal terechtkwam bij Excelsior volgde men me al en was er al contact tussen ons. Destijds gaf ik er nog de voorkeur aan om bij Excelsior te blijven. Maar dat een grote amateurclub als Spakenburg nu opnieuw belangstelling aan de dag legde, sprak me enorm aan. Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt in het voordeel van Spakenburg."