Van der Kooij ook volgend seizoen hoofdtrainer Hercules

"Behalve de goede prestaties zijn we vooral erg tevreden met het feit dat er gewoon goed gevoetbald wordt met steeds meer Herculanen in de selectie”, laat bestuurslid Sydney Volten weten in een persbericht. "René heeft ook de regie over het dit seizoen gestarte Team Doorstroming gekregen dat zich specifiek bezig houdt met ontwikkeling van talenten en de doorstroming vanuit onze jeugdopleiding. We zijn blij dat we met elkaar blijven samenwerken."