Live op Radio M: Zespuntenwedstrijd IJsselmeervogels bij hekkensluiter

Weggemans kan weer beschikken over linksback Bradley Martis, die terug is van een blessure. Khalid Tadmine keert ook terug in de selectie, doelman Jaimy Schaap is nog geblesseerd. Bij OFC is voormalig assistent-trainer van IJsselmeervogels Pieter Mulders de hoofdtrainer. Topschutter Niels Butter van de hekkensluiter speelt volgend seizoen voor IJsselmeervogels. Aanvaller Fouad Belarbi speelde behalve voor IJsselmeervogels ook voor Eemdijk en Hercules.