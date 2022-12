Johan de Kock en het dilemma bij het ontslag van Guus Hiddink

Dat De Kock mee mocht in 1996 was mede te danken aan de blessure van Frank de Boer. "Ik was snel, kon goed koppen en ik was sterk. Maar voetbaltechnisch was ik veel minder dan de rest", stelt de voormalige centrale verdediger ook nu nog realistisch. In Engeland was De Kock zelfs nog 22 minuten aanvoerder van Oranje. Doordat Frank de Boer er niet bij was, was Danny Blind de eerste aanvoerder, maar die ontbrak in de wedstrijd tegen Schotland. Daarom droeg Ronald de Boer de band. Toen hij in de 68e minuut gewisseld werd, ging de aanvoerdersband naar Johan de Kock.