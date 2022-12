Schaatser Wesly Dijs uit Soest verrast met winst op 1500 meter in World Cup

Het is voor Dijs de eerste keer dat hij individueel een bekerkampioenschap wint. De hoogste plaats die hij haalde in de wereldbeker was plaats vier. "Eindelijk, mooi dat het gaat zoals je wil", zei Dijs bij de NOS. "Ik ben goed blijven schaatsen. Ik weet dat ik op hoogte en snel ijs goed ben. Het doel was het podium, het bovenste treetje is dan nog mooier. En olympisch kampioen Nuis verslaan, het kan bijna niet beter."