Boven en Schellekens winnen nationale veldrit Amersfoort: 'Snel en technisch parcours'

Brouwer was niet ver verwijderd van de tweede plaats. "Dat was wel jammer, maar de tweede was echt sterker vandaag. In die eindsprint verzuurden mijn benen helemaal, dat was heel zwaar", zegt ze. "Ik ben heel blij met deze derde plek. Als je ook vierde kan worden, dan is het podium altijd leuk. Het was een snel en technisch parcours. Dat maakte het heel leuk."