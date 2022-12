GVVV klopt Ter Leede in laatste wedstrijd voor winterstop: 'Inpakken en wegwezen'

In de openingsfase was de grootste kans voor GVVV, want het was Ilias Latif die de paal raakte. Niet veel later kwamen de bezoekers terecht op voorsprong. Quincy Veenhof wist de bal met een schitterende knal van 30 meter afstand in het doel te werken, waarmee hij zorgde voor de 0-1. Dat was ook de ruststand.