Van der Linden is van doelpuntendroogte af en helpt Spakenburg aan winst: 'Was er rustig onder'

"Het was een stroeve wedstrijd. We hadden de wedstrijd op slot moeten gooien maar dat deden we niet. Daardoor moesten we strijden tot het eind", aldus Van der Linden. Sinds Chris de Graaf voor de groep staat lijkt het beter te gaan met De Blauwen. "Hij heeft er een team van gemaakt, we gaan voor elkaar door het vuur. Dat is het belangrijkste, vanaf daar komt iedereen weer in zijn kwaliteiten te voetballen."