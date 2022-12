Florian Wolf krijgt rood en ziet duel DOVO ontsporen: 'Scheids maakte zich druk om allemaal randzaken'

Was er over de wedstrijd, die in een 1-2 nederlaag eindigde voor de Veenendalers, dan nog wat te zeggen? "In het eerste half uur waren we goed georganiseerd, kregen we goede kansen en maken we een geweldige goal. We hadden de tegenstander in de tang en dat gingen we in de tweede helft 100% doortrekken. Ik ben altijd kritisch en de ploeg is dat ook, maar we hadden nu alleen geen invloed op bepaalde momenten."