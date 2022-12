Van der Haar laat wereldbeker Val di Sole schieten

Amersfoort, Woudenberg - Lars van der Haar staat komende zaterdag niet aan de start bij de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Italiaanse Val di Sole. De Woudenberger is een van de renners die nu andere keuzes in hun programma maken, ook gezien de kosten van de verplaatsing. Veel veldrijders trainen momenteel bovendien in de zon met het oog op de drukke kerstperiode die eraan komt.