Door de Lens van Ankie: 'Femke geen sportvrouw van het jaar? Een gemiste kans!'

Provincie Utrecht - Atletiek minnend Nederland is in mineur. Waar de moeder der sporten eindelijk weer een dochter heeft die de menselijke basisbewegingen lopen en springen tot in detail beheerst en in volle glorie aan de hele wereld laat zien, lijkt niet iedereen dit wonder te begrijpen. Wel naar de finale, maar niet geëindigd bij de laatste drie, dat moet een vreemde gewaarwording zijn voor de beste atlete van ons land. Wat zeg ik, van Europa! De 400 meter, de 400 meter horden, 4x400 meter estafette: niemand in Europa is beter. En ook in de rest van de wereld is er maar één enkele die haar aan kan. Ze is zó goed. En de manier waarop ook: petje af.