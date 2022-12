Isis van den Broek kwartfinalist op NK tennis, Den Ouden verliest van Haase

Provincie Utrecht - Isis van den Broek heeft zich op het NK tennis geplaatst voor de kwartfinales. De pas 16-jarige speelster uit Driebergen versloeg in de eerste ronde Sarah Olff in twee sets: 6-1, 6-2. Van den Broek, die eredivisie speelt bij Baarn, bereikte het hoofdtoernooi van het NK door twee overwinningen in het kwalificatietoernooi. In de kwartfinale neemt ze het op tegen de winnaar van het duel tussen Jasmijn Gimbrère en Annelin Bakker.