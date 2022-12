Eemdijker Evert Hoolwerf verwacht deze week natuurijswedstrijd

Hoolwerf, die naast het schaatsen twintig uur in de week werkt in het familiebedrijf dat funderingswerk verzorgt, reed afgelopen zaterdag gewoon de marathon op de kunstijsbaan in Deventer. Toen al ging het gesprek over de aanstaande kou. "We zeiden al dat we elkaar waarschijnlijk eerder zouden zien dan vrijdag wanneer we in Utrecht rijden." Dinsdag kwam het vooralsnog niet tot een ijsmeting door schaatsbond KNSB. "Maar als het vannacht een graadje of 6 vriest, ga ik ervan uit dat het ijs morgen dik genoeg is en we 's avonds kunnen schaatsen. Onze ploeg (Reggeborgh) is in ieder geval al druk bezig met de voorbereidingen."