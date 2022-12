Holkenborg eindigt met estafettevrouwen naast podium

Jesse Puts, in 2016 wereldkampioen op de 50 meter vrije slag, is één van de opvallende afwezigen in Melbourne. De Utrechter plaatste zich niet, doordat hij ziek was tijdens de kwalificatiemomenten. "De ene keer had ik corona, de tweede keer griep", vertelt Puts. "Ik ben verzwakt en totaal nog niet fit genoeg om een toernooi te zwemmen."