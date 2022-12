Janssen scoort winnende namens Nederlandse hockeysters

Freeke Moes opende in het eerste kwart de score voor Oranje. Isabelle Petter tikte enkele minuten later de gelijkmaker langs de Utrechtse keepster Josine Koning, maar in het tweede kwart nam Nederland opnieuw de leiding via SCHC-speelster Yibbi Jansen. Zij schoot secuur raak uit een strafcorner. Daar bleef het bij, ondanks kansen aan beide kanten.