Isis van den Broek strandt in kwartfinale

Provincie Utrecht - Isis van den Broek is in de kwartfinale van het NK tennis uitgeschakeld. De Driebergse, die via het kwalificatietoernooi was doorgedrongen tot de laatste acht, moest haar meerdere erkennen in de als vierde geplaatste Jasmijn Gimbrère. De setstanden waren 6-2 en 6-4.