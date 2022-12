FC Utrecht-directeur Van Es: 'Haast maken met aanstellen nieuwe trainer'

Toch blijft de vraag wat Amin Younes heeft gedaan waardoor Fraser de grens overging hangen. Van Es weet het niet, en noemt in het interview de naam van de speler geen enkele keer. "Ook in de gesprekken die we hebben gevoerd met Henk blijkt dat het voor hem niet duidelijk is waarom het is gebeurd. Dat maakt het ook zo moeilijk, want je wilt een verklaring." Toch kun je, zonder goed te praten wat Fraser heeft gedaan, ook zeggen dat waar er twee vechten er twee schuld hebben. Van Es gaat daar niet op in. "De speler die dit heeft ondergaan, is slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Hij is weggelopen en naar huis gegaan."