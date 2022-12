De Groot opnieuw kampioen, Van de Zandschulp halve finalist

Provincie Utrecht - Diede de Groot is voor de zesde keer Nederlands kampioene rolstoeltennis geworden in het enkelspel. De nummer 1 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor Aniek van Koot: 6-2, 6-4. Samen met Van Koot veroverde De Groot ook de damesdubbel door in de finale de Houtense Natascha Hoefhamer en Jacinta Veijgen te verslaan.