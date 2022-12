Dijs tiende in Calgary, Scheperkamp tweede in teamsprint

Provincie Utrecht - Wesly Dijs is er in Calgary niet in geslaagd zijn stunt van vorige week te herhalen. De Soester, vorige week nog winnaar van de wereldbeker op de 1.500 meter, moest deze week genoegen nemen met de tiende plaats. Dijs klokte een tijd van 1.44'23", bijna twee seconden langzamer dan winnaar Kjeld Nuis, die na 1.42'59" over de streep kwam.