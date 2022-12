VTV uit Nieuwegein wint najaarscompetitie tafeltennis

Sanne de Hoop en Li Dong wonnen hun partijen in de finale met 3-0 in games. Tanja Helle was de enige die twee keer in actie kwam en zij won twee keer met 3-1 in games. Na ruim twee uur was de eredivisiefinale al gespeeld, omdat Den Helder de 4-0 achterstand niet meer goed kon maken.