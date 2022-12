IJsselmeervogels moet na tien jaar op zoek naar nieuwe keeperstrainer

Op de website van De Vogels is te lezen dat het besluit in goed overleg is genomen. "Zowel Jacob als wij kijken met veel tevredenheid terug op de samenwerking. Van beide kanten was er een gezonde behoefte aan verandering na de jarenlange periode waarin we aan elkaar verbonden waren. Jacob heeft aangegeven beschikbaar te blijven om de club te blijven helpen, omdat het in die jaren een plekje in zijn hart heeft gekregen", aldus Jaap Jan de Graaf van de TC van IJsselmeervogels.