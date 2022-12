VV Utrecht verliest topper van Sliedrecht Sport maar is wel winterkampioen: 'Verrassend en leuk'

Dat VV Utrecht met een nederlaag de winterstop in. "Dat is nooit leuk maar we moeten niet in paniek raken. We spelen vrijdag weer tegen ze in de SuperCup. Van het duel van gisteren moeten we leren. Sliedrecht is en blijft een goed team. We moeten er vrijdag staan, gisteren schoten we op bepaalde onderdelen tekort."