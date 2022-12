Mannen Kampong, Voordaan en Schaerweijde zonder zeges begonnen in zaal, SCHC wint wel

Met Voordaan gaat het op het veld in de hoofdklasse niet best. De Groenekanners wonnen nog geen enkel duel en staan laatste. "We willen weer plezier krijgen en natuurlijk willen we ook beter worden", aldus Voordaan-speler Mike Huisman. "We hopen in de zaal veel lol te hebben, spannende wedstrijden te spelen en stappen te zetten."