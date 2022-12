Tennisser Van de Zandschulp prolongeert Nederlandse titel indoor

Griekspoor nam in de eerste set een voorsprong van 4-1 en kreeg bij een stand van 5-2 een setpoint. De Haarlemmer liet die kans liggen en gaf vervolgens zijn eigen servicebeurt weg. In de tiebreak trok Van de Zandschulp de set naar zich toe. Hij nam zelf in de tweede set met een break in de vierde game een voorsprong van 4-1, maar nu knokte Griekspoor zich terug tot 4-4. Op 6-5 voor Van de Zandschulp gaf Griekspoor echter met enkele missers zijn service én daarmee de partij weg.