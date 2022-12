Van der Haar keert terug in WB-selectie

Amersfoort, Woudenberg - Lars van der Haar keert na een afwezigheid van een week terug in de Nederlandse selectie voor de wereldbeker veldrijden. De Woudenberger start op tweede kerstdag in het Belgische Gavere. Van der Haar liet afgelopen weekend de wedstrijd in het Italiaanse Val di Sole aan zich voorbij gaan. Hij koos ervoor zich in een trainingskamp voor te bereiden op het grote aantal wedstrijden rond de jaarwisseling.