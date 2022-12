Voormalig Quick-honkballer Jacoba overleden

Jacky Sedney Jacoba werd in 1961 geboren in Willemstad op Curaçao en kwam in 1981 naar Nederland om daar werk te vinden. Naast zijn baan als lader/losser en bevrachter van vliegtuigen ging hij honkballen bij Quick. Dat bleek een schot in de roos. Al in zijn tweede seizoen verbeterde hij het record-aantal homeruns in één seizoen tot 18 stuks. Het oude record -13 homeruns- was op dat moment al dertien jaar oud.