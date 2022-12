Gino Bosz terug in de tweede divisie: 'Hoop voor veel goals en assists te zorgen'

"Ik ben een centrale verdediger of verdedigende middenvelder, met een goeie trap. En ik pik regelmatig mijn doelpuntjes mee met een vrije bal of een afstandsschot", beschrijft Bosz, die vorig seizoen namens TEC met 10 treffers clubtopscorer was, zichzelf. Qua positie vertoont hij dus overeenkomsten met zijn vader, die als speler van Feyenoord in 1993 landskampioen werd. "Ik zeg altijd dat ik een betere trap heb dan hij had. Maar hij was heel fel. Hij was een betere verdediger."