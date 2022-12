Kamponghockeyer Jip Janssen beleefde WK-finale in Argentinië: 'Ongelofelijk om te zien wat het losmaakt'

De hockeymannen zelf zagen weinig van de wedstrijd. "Het klinkt bizar, maar de eerste helft hebben we op het vliegveld gezien, tijdens de tweede zaten we in het vliegtuig", vertelt Janssen. "We waren onderweg van Santiago del Estero, waar we zaterdag onze laatste Pro Leaguewedstrijd hadden gespeeld, naar Buenos Aires, waar we nog twee oefenpotjes spelen." In het vliegtuig was er uiteraard geen tv. "Maar de piloot hield ons op de hoogte. Het hele vliegtuig juichte toen het 3-2 werd!"