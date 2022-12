Door de Lens van Ankie: 'Vallen en opstaan, puur geluk'

Provincie Utrecht - Elke ochtend wandel ik met mijn twee hondjes langs een bijzonder stukje Utrechtse natuur midden in mijn geliefde vinexwijk. Binnen vijf minuten ben ik er. Zodra ik het licht van de zon erop zie glinsteren, voel ik het tot diep in mijn vezels: rust. De wind in mijn gezicht, het geluid van het kabbelende water, maar vooral het wonderschone uitzicht. Eigenlijk is er maar één ding wat het nóg mooier kan maken: ijs, met een vleugje sneeuw erop.