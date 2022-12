Lorena Wiebes sluit jaar af als tweede

Een andere sport waar de wereldranglijst van groot belang is, is tennis. Daar is Veenendaler Botic vann de Zandschulp de beste Nederlander, op plek 35. Hij bereikte dit jaar zijn eerste ATP-finale, haalde op Roland Garros de derde ronde en op Wimbledon de vierde. Zijn goede prestaties in de eerste zes maanden van 2022 brachten hem zelfs even op de 22e plaats. Achter Van de Zandschulp is Tallon Griekspoor, van wie hij afgelopen weekend de NK-finale won, op de 95e plaats de hoogst geklasseerde Nederlander.