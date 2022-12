VV Utrecht wil eerste grote prijs pakken

Aanvoerder Ilse Janssen heeft heel veel zin in de wedstrijd. "Uiteraard hebben we hierbij de fantastische bekerfinale nog in ons geheugen. Als we met onze vele supporters net zo’n sfeer weten te creëren als bij die wedstrijd, komt het helemaal goed. We zitten in een lekkere flow en beschikken over een brede en fitte selectie". Maar Janssen weet ook dat het niet makkelijk zal worden in Sliedrecht. "Er zal genoeg spanning en adrenaline in de hal hangen. Genieten en plezier maken is onze kracht, dus dat gaan we zeker inzetten. Zo hopen we onze eerste prijs te mogen bemachtigen!"