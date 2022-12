Eva Voortman wint Paulien van Deutekom Award

Voortman scheurde in 2021 een spier in haar werparm. Ze werd met succes geopereerd en keerde na een lange revalidatie terug op het hoogste niveau. In dienst het Rotterdamse Neptunus pitchte ze dit seizoen onder meer een perfect game. Verder leidde ze het Nederlands team naar de Europese titel door in de finale tegen Engeland slechts 1 honkslag tegen te krijgen. Oranje won die wedstrijd met 7-0.