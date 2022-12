Australische wielerploeg van Groenewegen krijgt Saudische naam

Al'-Ula, een toeristische stad in het noordwesten van Saudi-Arabië, was al partner van de ploeg die zowel een mannen- als vrouwentak heeft. "Een nieuwe naam en een nieuwe look", zegt eigenaar Gerry Ryan van het in 2012 als GreenEdge opgerichte wielerteam. De Australische ploeg onderging de afgelopen jaren door sponsorwisselingen al diverse veranderingen van naam. Groenewegen (29) rijdt sinds dit jaar voor het team en bezorgde zijn werkgever een ritzege in de Tour de France.