Raymond Prins keert terug bij club waar hij succesvol was: 'Ik ervaar geen afbreukrisico'

Prins neemt wel een risico. Hij keert terug bij een club waar hij succesvol was, en een deel van de selectie die hij in 2020 achterliet zit nog steeds bij Hoogland. Een dergelijke stap loopt vaker niet dan wel goed af. "Dat afbreukrisico ervaar ik niet zo. We gaan gewoon opnieuw beginnen en kijken of er we weer iets moois van kunnen maken. Ik wil vooral iets doen dat ik hartstikke leuk vind om te doen. Ik heb geen carrièreplanning zo van: 'ik wil over drie jaar hier staan en over vijf jaar daar.' Na dit seizoen ben ik drie jaar weg geweest. De selectie is best wel veranderd. Ik zie ook jongens doorkomen die ik in de jeugd getraind heb. Dat vind ik ik ook leuk."