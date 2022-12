Loting districtsbeker: topduel voor Eemdijk

Provincie Utrecht - De loting voor de vierde ronde van de districtsbeker West 1 heeft één absoluut topduel opgeleverd. In Heemskerk staan op 18 februari ODIN'59 en Eemdijk tegenover elkaar. ODIN won de eerste periodetitel in de vierde divisie A zaterdag, Eemdijk deed dat in de vierde divisie B. In de districtsbeker spelen alleen clubs uit de vierde divisie en lager.