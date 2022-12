Bas Dost positief ondanks oefennederlaag: 'We hebben alle materiaal om te gaan presteren en dat gaan we ook doen'

Wat ook opviel was de betrokkenheid van Dost in het spel. Van de lange spits wordt vaak gezegd dat hij vooral geschikt is in een 4.3.3 met vleugelspelers, maar in de 4.4.2 met Sander van de Streek kort achter de twee spitsen kon Dost vrijdag ook goed uit de voeten. "Als Tasos en ik voorin staan en hebt daar ook Van de Streek nog bij, als je dan een bal voor gooit is dat altijd gevaarlijk." De Drent is dan ook optimistisch over de tweede seizoenshelft. "We hebben ook nog Jens Toornstra die het spelletje kan verdelen. We hebben alle materiaal om te gaan presteren en dat gaan we ook doen."